Відкрилась виставка «Графічне Закарпаття» в Ужгороді

Уже в одинадцяте поспіль в Ужгороді крайові художники організовують обласну виставку «Графічне Закарпаття». Розмістилася експозиція у художній галереї Ужгород. Цьогоріч своїм творчим доробком традиційно поділилися професійні автори – представники графічної секції обласної організації Національної спілки художників України. Усього 13 митців, серед яких – народні та заслужені художники. Під час офіційного відкриття виставки організатори зауважили: з кожним роком до «Графічного Закарпаття» активно долучається і талановита молодь. Зокрема й студенти Закарпатської академії мистецтв та художнього коледжу імені Адальберта Ерделі.

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