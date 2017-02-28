Обласна лікарня Ужгорода отримала медичні препарати з Угорщини

Обласна лікарня отримала гуманітарний вантаж із медичними препаратами з Угорщини. Вантаж вартістю 4 мільйони форинтів доставили з Будапешта. Медикаменти, призначені для пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю розподілять по всій області. На початку лютого в краї було 19 пацієнтів із термінальною стадією хронічної ниркової недостатності. На сьогодні їх залишилося 17. Один чоловік із Ужгорода та жінка з Тячівського району померли від ускладнення хвороби. Ліків, які Угорщина виділила Закарпаттю, вистачить на один місяць, за цей область закупить аналогічні препарати в необхідній кількості за бюджетні кошти без тендерних процедур, які постійно блокуються в Києві.

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