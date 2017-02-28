Свято буде. Законопроект про скасування вихідного дня на честь 8 березня відкликали. Нагадаємо, Інститут національної пам’яті пропонував скасувати кілька державних свят, серед яких зокрема Міжнародний жіночий день, День солідарності трудящих, та День перемоги 9-го травня, який пропонують перенести на восьме – День пам’яті та примирення. Ініціатори змін пояснили такі нововведення тим, що нині ці свята перестали відповідати своєму початковому змісту. Вони не є подіями українського державотворення, не належать до історико-культурних традиції українського народу, їм не може бути надано статусу державного свята. Однак, зважаючи на суспільний резонанс законопроект відкликали.

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