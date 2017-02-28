1 березня 2017 року почнуть діяти нові тарифи на електроенергію. Запроваджуються зміни обмежуючих величин блоків тарифів. Відтепер межа першого блоку – до 100 кіловат на місяць – для населення сільської місцевості і для містян. Користувачі цієї категорії сплачуватимуть за одну кВт∙годину 90 копійОк. Другий блок – більше 100 кіловат – для обох категорій споживачів, при цьому граничної межі для нього не встановлено. Вартість електроенергії другого блоку — 1 грн 68 коп. за одну кіловат годину. Для деяких категорій споживачів, зокрема багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання, обмежуючі величини блоків відсутні взагалі, а вартість однієї кіловат години становить 90 копійок.

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