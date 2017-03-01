Мін’юст презентував запуск онлайн сервісів. “Соціальний фактор” (01.03.17)

«І на сайті Онлайн будинку юстиції, і на державному порталі з сьогоднішнього дня у повноцінному режимі діє можливість зареєструвати в онлайн форматі себе як ФОП” – зазначив міністр юстиції Павло Петренко. “Так само ми надаємо доступ до такої послуги як реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємства. Це надзвичайно популярна послуга, якою користуються близько 500 тисяч разів на рік. Третя послуга для ФОП – припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Для того, щоб не стояти в чергах з документами і не просити бюрократів закрити вашу компанію, зараз ми надаємо таку можливість на урядовому онлайн порталі», – поінформував Міністр юстиції.

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