Підсумковий випуск новин. “Вчасно” (01.03.17)

У підсумковою випуску новин”Вчасно” з Нелею Янчук ви дізнаєтесь про таке:

1. Сума вказана на папірці. Прокуратура Закарпатської області оприлюднила відео переговорів Іштвана Цапа про розмір хабара.

2. Баталії на Укрпошті. Колектив закарпатської дирекції не пустив у приміщення ревізійну комісію з Києва.

3. Антисанітарія за ваші кошти. В якому стані громадські вбиральні Ужгорода?…

4. Чорно-білі клавіші перемоги. Студент Ужгородського музичного училища Адріан Ерп, здобув перемогу у трьох номінаціях міжнародного конкурсу у Франції.

Поділитися:









