Чому спецслужби називають саме спеціальними? “Незвідане Закарпаття” (25.03.17)

Content Redactor
Чому спецслужби називають саме спеціальними? “Незвідане Закарпаття” (25.03.17)

Чому спецслужби називають саме спеціальними, в яких умовах працюють закарпатські правоохоронці, особливості роботи слідчих спецслужби, нові виклики перед Службою безпеки України, з яких архівних справ знято гриф секретності… Багато цікавих фактів з роботи УСБУ України в Закарпатській області дивіться у дослідженні “Незвіданого Закарпаття”.

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One thought on “Чому спецслужби називають саме спеціальними? “Незвідане Закарпаття” (25.03.17)

  1. Спецслужби на Закарпатті: журналісти дізналися історичні факти з діяльності надтаємних у краї (відео) | Новини Закарпаття і Ужгорода | ВСЯ З
    Березень 28, 2017 at 09:25

    […] Чому спецслужби називають саме спеціальними, в яких умовах працюють закарпатські правоохоронці, особливості роботи слідчих спецслужби, нові виклики перед Службою безпеки України, з яких архівних справ знято гриф секретності. Більше дивіться в сюжеті Тиси-1. […]

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