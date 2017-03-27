Чому спецслужби називають саме спеціальними? “Незвідане Закарпаття” (25.03.17)

Чому спецслужби називають саме спеціальними, в яких умовах працюють закарпатські правоохоронці, особливості роботи слідчих спецслужби, нові виклики перед Службою безпеки України, з яких архівних справ знято гриф секретності… Багато цікавих фактів з роботи УСБУ України в Закарпатській області дивіться у дослідженні “Незвіданого Закарпаття”.

Поділитися:









