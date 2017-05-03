Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження стосовно митників

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження стосовно службовців митного посту “Солотвино”, які дозволили вивезти з України в Румунію не задекларовані 400 тисяч доларів США. Попередньо встановлено, що митники, зловживаючи службовим становищем, не здійснили належним чином оформлення автомобілю “Maserati”, який прямував до Румунії. Заховані під запасним колесом 400 тисяч доларів виявили вже румунські поліцейські. Українським митникам загрожує ув’язнення на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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