Європейська нагорода. В Ужгороді провели церемонію вручення Ордену Марії Терезії. Цією відзнакою за особливий внесок у розвиток краю кожного року нагороджують визначних закарпатців. Цьогоріч новим кавалером ордену став генеральний директор одного з підприємств -флагманів промисловості краю Василь Рябич. Церемоніал приурочили до відзначення трьохсотої річниці з дня народження австрійської імператриці Марії-Терезії, яке припадає саме на травень. Провели захід за участі нащадків королівського роду Габсбургів.

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