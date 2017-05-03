Сонячний напій куштували в Ужгороді

Вже без заторів та з відвідувачами. Фестиваль “Сонячний напІй” зміг реабілітуватися протягом вихідних. Ярмарок на вулиці Льва Толстого розгорнули ще в п’ятницю 28 квітня. Тоді наші журналісти розказали та показали, що чергове святкування сподобалось не всім. Адже вулиці Ужгорода були паралізовані заторами, а через несприятливу погоду відвідувачів на ярмарку було обмаль. Чи покращилась ситуація у вихідні дні та що ж думають про фестиваль туристи, а також містяни – дивіться в нашому сюжеті.

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