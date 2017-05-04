ЄС готовий вливати гроші в Закарпаття

ЄС готовий фінансувати активних та ініціативних. Представники Асоціації Єврорегіон Карпати-Україна розповіли головам районних адміністрацій Закарпаття як залучити грантові кошти для розвитку громад. До організації вже входять вісімдесят органів місцевого самоврядування Закарпатської, Івано-Франківської Львівської та Чернівецької областей. І поки інші області активно створюють проекти, виграють конкурси та отримують фінансування – на Закарпатті за 10 років реалізували всього два проекти. Хоча можливостей, як і грошей від ЄС було багато. Які проекти готовий профінансувати Європейський союз і чи готові місцеві керівники брати справу в свої руки – розкаже Вероніка Мороз.

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