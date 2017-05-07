Вітання піснею для Юрія Ковача

Три речі, які повинен зробити справжній чоловік, відомі кожному – посадити дерево, побудувати будинок і виростити сина. Наш сьогоднішній іменинник Юрій Федорович Ковач із села Ботфалва на Ужгородщині виховав не лише сина, а й двох доньок. Разом з любою дружиною викохав сад і виноградник, а щодо оселі – не один будинок звів власними руками, адже за професією він інженер-будівельник. Працьовитий, серйозний, добрий, чуйний – як таким не пишатися! Нині у родині велике свято – їхньому главі виповнюється 60-ть. Дорогий ювіляре, прийміть щирі вітання від дружини, сина Михайла та доньок Діани і Каріни з їхніми родинами, обожнюваних внуків, а також сестер Ані та Меланії, брата Петра, племінників та усієї великої родини.

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