На Рахівщині 14-го травня відбудеться свято баношу

14 травня у Костилівці Рахівського району відбудеться вже 10-й фестиваль «Берлибаський бануш».Свято розпочнеться біля підніжжя легендарних скель стрімчаків, де і проходитимуть тематичні народні гуляння з традиційними розвагами. Цього року «Берлибаський бануш» планує здивувати сельчан та туристів оригінальною програмою. Вперше відбудеться презентація туристичної візитівки села – скель «Стрімчаки». А родзинкою фестивалю стане знайомство з Берлибашкою. Саме так звати корову – «засновницю» та «спонсора» фестивалю, оскільки бануш на фестивалі готується виключно на сметані з її молока.

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