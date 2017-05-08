“Эра милосердия” Андрея Карташова 1 часть. “Зеркала времени” (07.05.17)

Уроженец г.Ужгорода, член Ассоциации Портретистов США, художник с мировым именем Карташов Андрей, после петербургского, китайского и американского творческих периодов возвратился на Малую Родину. В областном художественном музее им. Бокшая 26 апр в 16ч состоится открытие персональной выставки художника «Эра милосердия. Реализм 21», которая впервые проводится на территории Украины. Обращение к реализму как к многоликому средству создания современной картины – идея, объединяющая большую часть работ выставки.

Вернисаж включает весь спектр работ, отражающих этапы технического и творческого становления автора. От учебных рисунков и композиций до концептуальных сюжетных картин, ставших как плодом отвлеченных философских размышлений, так и итогом глубоко личных переживаний.

Первая часть вернисажного титула «Эра милосердия» призывает задуматься о неоднозначности временного отрезка, в который нам выпало жить. Эпоха “кибер-юга” возносит на алтарь своих богов и героев. Голливудские жрецы постиндустриальной эры милосердия убедительно проповедуют альфа-ценности с ТВ-интернет клироса. Скайнет, восседая верхом на Вавилонской Матрице, незаметно начал битву и по-тихому её выиграл, возведя всякому на чело и на руку начертание электронного гаджета. Совершенство подано к столу в элегантной сервировке с англоязычным меню. Спаситель серии Т-800 выносит опаленных огнем духовных поисков в безопасную прохладу лайков и твитов.. Дарвиновская обезьяна-андроид по кличке Харон увозит дщерь человеческую в дебри кибер – неолита под мерный плеск волн Леты о борт блейковской лодки. Отовсюду слышен многоголосый зум объективов, жужжащих “Оду к радости”…

Однако сквозь мрачноватые, порой пост-апокалиптические мотивы проступает вера, что «И наступит новая эра. Эра милосердия». Возможно, она уже наступила. И мы лишь стоим перед выбором – открыть ее внутри себя или оставить духовной Атлантидой…

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