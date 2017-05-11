11 травня в Ужгороді об 11.00 відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України

11 травня, на площі Народній в Ужгороді об 11.00 відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та прапора Євросоюзу з нагоди скасування візових вимог для громадян України та відзначення Дня Європи. У зв’язку з цим, починаючи з 10.30 і до закінчення заходу, приблизно до 11.45, рух автотранспорту на перехресті вулиць Довженка – Маяковського біля третьої школи, Володимира Гошовського – Менделеєва навпроти медичного факультету УжНУ та від будівлі ОДА в бік пам’ятника Шевченку буде перекрито. Ужгородців та гостей міста просять врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту центром Ужгорода та не паркувати автівки навпроти флагштоку на площі Народній.

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