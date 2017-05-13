Творчий вечір з нагоди 80-річчя Віри Баганич. “Русинська родина” (13.05.17)

Ім’я Віри Баганич добре відоме не лише на Закарпатті , але і далеко за його межами. Їй рукоплескали стоячи глядачі провідних сцен Європи, бо вона уславила Закарпаття своїм талантом і унікальним голосом. Днями у Закарпатському художньому музеї ім. Йосипа Бокшая відбувся творчий вечір з нагоди 80-річчя цієї талановитої співачки та презентації її пісенного альбому “Понад Плаєм, Плаєм…”. Привітати ювілярку прийшли перші особи краю та багато прихильників її таланту. У програмі звучали пісні із репертуару співачки у виконанні відомих професійних і аматорських колективів Закарпаття.

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