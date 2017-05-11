Фінальний поєдинок Кубку Закарпаття з футболу. “Час Футболу” (10.05.17)

9 травня у Виноградові пройшов фінальний поєдинок Кубку Закарпаття з футболу. Зустрічались тамтешній ФК “Севлюш” та ужгородський ФК “Минай”. Феєричну перемогу святкували представники обласного центру. Вчора,у спецвипуску програми “Час Футболу” аналізували фінальний матч та говорили з тріумфаторами,- головним тренером ФК “Минай” Миколою Гібалюком та гравцем команди Василем Бецою. Окрім цього ведуча та експерт оглянули останні 2 тури Чемпіонату Закарпаття з футболу з-поміж команд вищої та першої ліг. Більше у відео.
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