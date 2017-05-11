Петро Порошенко про безвіз. “Соціальний фактор” (11.05.17)

Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України, права на безвізові подорожі.
17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт.
Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і за двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок, повідомив Президент України Петро Порошенко.
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