Петро Порошенко про безвіз. “Соціальний фактор” (11.05.17)

Content Redactor
Петро Порошенко про безвіз. “Соціальний фактор” (11.05.17)

Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України, права на безвізові подорожі.
17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт.
Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і за двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок, повідомив Президент України Петро Порошенко.

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