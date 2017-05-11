Прогноз погоди на 12 травня 2017 року

Content Redactor
Прогноз погоди на 12 травня 2017 року

12 травня на Закарпатті хмарно, вночі невеликий дощ, окремі грози, вдень сильні дощі, місцями сильні зливи, грози, подекуди град. На високогір’ї місцями туман. Вітер південно-східний 5-10, під час грози шквалисті посилення вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 8-13°, у горах подекуди до 5° тепла, вдень 13-18°, у горах місцями 8-11° тепла.
В Ужгороді хмарно, вночі слабкий дощ, гроза, вдень часом сильний дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10, під час грози шквалисті посилення вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 10-12°, вдень 16-18° тепла.

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