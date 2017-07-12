Сьогодні в програмі #Тиса_LIVE підбиваємо підсумки першого місяця безвізу. Скільки українців скористалися цією можливістю, кому і чому відмовили їхати до ЄС, та чи є ажіотаж серед закарпатців на виготовлення біометричних...