Закарпатська 128 бригада відзначила 95-ти річчя

95 років сьогодні відзначає 128-а окрема гірсько-піхотна Закарпатська бригада. 12 липня 1922 року був виданий наказ про розгортання 1-ї Туркестанської стрілецької бригади в першу Туркестанську стрілецьку дивізію. Хоча історія створення набагато раніше офіційної дати. Туркестанські стрілецькі полки Російської імператорської армії засновані ще в 18 столітті – в одному з них служив Тарас Шевченко. Сьогодні Закарпатська бригада захищає Україну у війні з російським агресором на Донбасі. З перших днів навесні 2014 року – батальйонна тактична група, до складу якої входили підрозділи бригади, зайшла на Луганщину. Далі був прорив на Луганський аеропорт, багатомісячне утримання Дебальцевського плацдарму, вихід з оточення, коли підрозділи бригади останніми залишали позиції під обстрілами. Потім знов оборона рубежів на Луганщині. В минулому році – утримання позицій навколо Донецького аеропорту. Сьогодні бригада знов на Донеччині, виконує завдання в районі проведення АТО.

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