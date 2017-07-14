Де немає світла ?

На Перечинщині через перепад напруги в електромережі частина села Туриця залишилася без світла. Крім того в 14-и абонентів погоріли електроприлади: телевізори, холодильники та інша побутова техніка. Аварія трапилася посеред ночі. Зараз на місці працює ремонтна бригада “Закарпаттяобленерго” та описується пошкоджене майно.

Натомість в обленерго переконують – електропостачання відновлять ще до вечора. Там замінюють трансформатор. Також енергетики в індивідуальному порядку відремонтують чи компенсують вартість пошкодженої техніки.

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