Абітурієнтам дозволили подавати письмові заяви

Традиційно та ефективно. Абітурієнти знову подають документи для вступу у виші у паперовому вигляді. Вступникам, які не можуть з технічних причин створити електронні кабінети дозволили особисто подавати документи до приймальних комісій університетів. Відповідний лист Міністерство освіти та науки розіслало керівникам усіх вищих навчальних закладів України. Рішення було ухвалено, насамперед, для того, щоб заяви встигли подати ті вступники, які вже зараз мають проходити творчі конкурси. Адже через запровадження нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників наразі трапляються окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов’язані з розбіжностями в реєстраційних даних.

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