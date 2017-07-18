На Закарпаття прямує ретро-паровоз ГР-280

Анця Кушницька – нове дихання. На Закарпаття вже прямує ретро-паровоз ГР-280. Локомотив привезуть для відродження та популяризація Боржавської вузькоколійки. Паровоз із кінця липня по кінець серпня у вихідні й святкові дні курсуватиме вузькоколійкою між Іршавою, Хмільником і Виноградовом. До ретро-локомотива причеплять три пасажирські вагони і один вантажний для велосипедів. Такі паровози виготовляли у Німеччині з 1947 по 1956 рік. Зараз в Україні збереглося всього кілька справних паровозів ГР. Ще кілька паровозів цієї серії встановлені в різних містах як пам’ятники.

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