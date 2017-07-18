Багатодітна ужгородка катувала всиновлену дитину

Жителька Ужгорода катувала всиновлену дитину. Багатодітна ужгородка взяла під опіку п’ятьох дітей із однієї родини. Але 9-річний хлопчик довго не відвідував школу. Інші батьки написали лист-прохання провеcти перевірку. Тоді фахівці не виявили порушень. А директор школи зобов’язала вчителів та інших батьків не втручатися в справи родини. А торік до клінічного центру нейрохірургії та неврології Ужгорода звернулася підозрювана, яка привезла дитину у важкому стані. Вона спробувала домовитися з лікарем про прийом хлопчика за межами лікарні, але той категорично відмовився. Дитину оглянути та виявили на тілі сліди серйозних побоїв, опіків, та інтоксикацію організму. Медики забрали хлопчика в реанімацію. І там дитина розповіла, що її били ременем, морили голодом і катували розпеченою ложкою. У хлопця діагностували черепно-мозкову травму, йому зробили операцію з пересадки шкіри. Наразі поліція повідомила жінці про підозру, а сьогодні в суді їй мають обрати запобіжний захід.

Поділитися:



