На Закарпатті планують створити ще одну ОТГ

Методика створення територіальних громад потребує змін. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, модель децентралізації зокрема на Закарпатті відрізняється від інших регіонів. На його думку, аби такі громади були спроможними, потрібно дати їм більше державної підтримки для розбудови інфраструктури та залучення інвестицій. І як наслідок така громада стане спроможною. Тим часом ініціативу створення об’єднаної територіальної громади обговорили у Великому Березному.

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