Для бізнесу печатки більше не потрібні

Печатки більше не потрібні. Набув чинності закон про скасування обов’язкового використання печаток на документах у бізнесі. Очікується, що його впровадження допоможе Україні піднятися у всесвітньому рейтингу Ведення бізнесу на два пункти. Зараз наша країна займає в ньому 80 місце. Коли закон набере чинності, документи вважатимуться достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи. Окрім того, ним передбачається штраф від 850 до 1700 гривень за вимагання посадовцем документу із відбитком печатки чи нотаріального засвідчення.

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