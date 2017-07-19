Національний природний парк “Синевир” включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Майже три тисячі гектарів пралісів Національного природного парку “Синевир” включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. До цього авторитетного переліку вносять особливо цінні культурні і природні об’єкти, які вважаються надбанням цілого людства. Статус Світової спадщини дає об’єктам додаткові гарантії збереження і цілісності та підвищує престиж територій. Наразі єдиний вітчизняний об’єкт природного типу, який отримав авторитетне визнання у 2007 році, – “Букові праліси Карпат”. До нього тоді увійшли лісові масиви Карпатського біосферного заповідника, Ужанського національного природного парку, а також Словаччини. Згодом додалися й давні букові ліси Німеччини. Таким чином ця охоронювана територія поширення бука лісового простягнулася від Українських Карпат до берегів Балтії. Напередодні до цього списку додалися нові масиви українських пралісів на території природного парку Синевир та Зачарований край.

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