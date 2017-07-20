Прикордонники здійснили перший запуск безпілотного апарату

Content Redactor
Прикордонники здійснили перший запуск безпілотного апарату

Прикордонники мукачівського загону розпочали використовувати безпілотники. Учора на ділянці відділу «Лужанка» здійснили перший запуск безпілотного апарату. Він входить до складу авіаційного комплексу «Spectator-M». Використання такої техніки дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони, особливо у гірській місцевості Закарпаття. До запуску та керування безпілотними пристроями допускаються особи, які пройшли спеціальне теоретичне та практичне навчання. Здебільшого безпілотники комплексу «Spectator-M» використовуються для ведення тепловізійного та відеоспостереження.

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