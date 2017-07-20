Прикордонники здійснили перший запуск безпілотного апарату

Прикордонники мукачівського загону розпочали використовувати безпілотники. Учора на ділянці відділу «Лужанка» здійснили перший запуск безпілотного апарату. Він входить до складу авіаційного комплексу «Spectator-M». Використання такої техніки дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони, особливо у гірській місцевості Закарпаття. До запуску та керування безпілотними пристроями допускаються особи, які пройшли спеціальне теоретичне та практичне навчання. Здебільшого безпілотники комплексу «Spectator-M» використовуються для ведення тепловізійного та відеоспостереження.

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