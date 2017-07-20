В Ужгороді жінку, яка катувала всиновлену дитину взяли під домашній арешт

Ужгородку, яка катувала всиновлену дитину, суд взяв під домашній арешт. Нагадаю, 37-річну жінку підозрюють у трьох правопорушеннях. Це тілесні ушкодження різного ступеня важкості та катування 9-річної дитини. Медики виявили у хлопчика черепно-мозкову травму, сліди побоїв, опіків, та інтоксикацію організму. Йому довелося робити пересадку шкіри. Дитина розповіла, що її били ременем із металевою пряжкою, не годували, прив’язували скотчем, обпікали розпеченою ложкою тощо. Жінка невдовзі відмовилася від опіки над хлопчиком і заявила, що він сам себе травмував. Прокурор у суді вимагав взяти жінку під варту. Але суддя наголосив: жінка – багатодітна мати. Правоохоронці ж не врегулювали подальше перебування дітей у родині. Більше того, не було доведено ризик тиску підозрюваної на свідків – неповнолітніх сестер потерпілого. Тому суд замість тримання під вартою на час розслідування взяв жінку під домашній арешт у нічний період часу.

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