В зоні АТО від вогнепального поранення голови загинув молодший сержант Сергій Гладкий із Закарпаття

Content Redactor
В зоні АТО від вогнепального поранення голови загинув молодший сержант Сергій Гладкий із Закарпаття

Знову непоправна втрата для Закарпаття. На війні на Сході України поляг молодший сержант Сергій Гладкий зі Страбичова. Юнак 1995 року народження загинув унаслідок обстрілу зі сторони противника. Як повідомляють у Закарпатському обласному військкоматі, 20 липня близько о пів на  першу ночі розпочався черговий обстріл зі сторони противника. В результаті від вогнепального кульового поранення голови загинув молодший сержант із Закарпаття, який перебував на позиції в бронежилеті та кевларовому шоломі. Припускають, що смертельне поранення завдане снайпером. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та побратимам мужнього бійця. За цей тиждень Закарпаття втратило вже другого героя, який захищав Україну.

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