На березі Тиси зібралися мітингувальники проти спорудження міні-ГЕС на гірських річках

На березі Тиси в околицях Хуста відбувся мітинг-протест щодо спорудження на гірських річках міні-ГЕС. Стартувала природоохоронна акція в обласному центрі. Від пам’ятника Тарасові Шевченку ентузіасти -ветерани бойових дій в Афганістані, АТО та волонтери рушили на велосипедах на Хустщину, щоб приєднатись до мітингувальників. В акції взяли участь представники природоохоронних організацій області, школярі, та всі охочі. Долучилися і активісти з Рівнинщини та Львівщини. Завершилась акція сплавом Тисою на байдарках та катамаранах. Також було прийнято звернення до президента України, прем’єр-міністра та депутатів Верховної ради з вимогою скасувати зелений тариф на електроенергію.

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