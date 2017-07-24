Яким буде штраф за паркування авто на місцях призначених для осіб з інвалідністю?

Розмір штрафів за зупинку чи стоянку, паркування авто на місцях призначених для осіб з інвалідністю чи осіб, які їх перевозять – зростає. Відповідний закон підписав Президент України Петро Порошенко. Він набуде чинності через три місяці. Так само збільшується відповідальність і за необлаштування на парковках місць для інвалідів. Також Законом посилюється адміністративна відповідальність за порушення встановлених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» пільг для зазначених осіб.

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