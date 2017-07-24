Медицина подорожей та які і куди специфічні вакцини варто зробити #Тиса_LIVE (24.07.17)

З початку року на водних об’єктах області потонуло 16 потопельників. За останній тиждень потонуло 5 людей. Здебільшого діти. Тож звертаємося передусім до батьків: без нагляду відпускати дітей на воду неможна. Відповідальність лягає насамперед на вас!На сьогодні близько 2 млрд людей щорічно здійснюють різні подорожі з метою туризму, гуманітарної місії, глобалізації виробництва або міграції у пошуках роботи. Проте, треба пам’ятати про особливості вибраної локації. Що пасує одним, для інших може обернутися небезпекою для здоров’я. Через тотальні міграційні процеси народи континентів вже обмінялися власними інфекційними збудниками. До деяких вироблено імунітет Про медицину подорожей і які і куди специфічні вакцини варто зробити , говоримо з головним лікарем обласної інфекційної лікарні – Михайло Поляк #Тиса_LIVE

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