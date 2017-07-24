За державну зраду судитимуть двох українців. За інформацією обласної прокуратури, підозрювані здійснили серію провокацій на території Берегівського та Виноградівського районів Закарпаття. Вони встановили, а згодом знищили агітаційні стели з написами угорською мовою: «Берегівський район. Земля угорської мови» та «Угорці вітають у Виноградівському районі». Такий акт висвітлювався у проросійських ЗМІ з акцентом на дискримінацію та утискання угорськомовного населення. Наразі справу скеровано до Ужгородського міськрайонного суду.

Поділитися:



