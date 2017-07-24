За державну зраду судитимуть двох українців

Content Redactor
За державну зраду судитимуть двох українців

За державну зраду судитимуть двох українців. За інформацією обласної прокуратури, підозрювані здійснили серію провокацій на території Берегівського та Виноградівського районів Закарпаття. Вони встановили, а згодом знищили агітаційні стели з написами угорською мовою:  «Берегівський район. Земля угорської мови» та «Угорці вітають у Виноградівському районі». Такий акт висвітлювався у проросійських ЗМІ з акцентом на дискримінацію та утискання угорськомовного населення. Наразі справу скеровано до Ужгородського міськрайонного суду.

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