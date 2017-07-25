46 нагород виборола Україна на Дефлімпійських іграх

За підсумками семи змагальних днів 23-х літніх Дефлімпійських ігор у турецькому місті СамсУн Україна виграла 46 нагород. За останній день на Дефлімпіаді українці вибороли рекордну кількість – 13 нагород, серед яких 1 золота, 6 срібних та 6 бронзових. Медалі отримали в карате, плаванні, легкій атлетиці та настільному тенісі. Наша збірна з вадами слуху має найбільшу команду за всю історію – 217 спортсменів, які змагаються у 15 видах спорту. Зараз українці другі у медальному заліку, після Росії. Треті спортсмени із Кореї.

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