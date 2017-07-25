Боздоський парк в Ужгороді змінять?

На Боздоський парк в Ужгороді чекають зміни. Незабаром за 260 тисяч гривень, які виділила міська рада, зведуть адмінбудівлю та громадську вбиральню, а також реконструюють дитячий майданчик. Про це розповів керівник комунального підприємства, яке віднедавна опікуватиметься двома парками міста – Підзамковим та Боздоським. За словами Дмитра Свирида, уже відремонтували вуличне освітлення на основних алеях. У планах – встановити мотузковий парк у Боздоші та адаптувати територію для проведення культурно-масових заходів. Директор підприємства зазначає, намагатимуться працювати максимально прозоро і враховувати побажання громадськості. Для початку, запрошують ужгородців прийти на зустріч та написати свої пропозиції у соціальних мережах.

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