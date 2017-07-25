Закарпаття попрощалося з ще одним героєм

Олексія Калабішку командира взводу снайперів 128 – гірсько-піхотної бригади поховали сьогодні в Мукачеві. Попрощатися з Героєм, який загинув на Донеччині прийшли рідні, друзі, бойові побратими, громада міста. 41- річний прапорщик – досвідчений військовий з 20-річним стажем служби. Пройшов разом з бригадою усі складні етапи і бойові завдання. Станиця Луганська і Щастя в 14 році, Дебальцево в 15. 21 липня поблизу Горлівки Олексій Калабішка загинув від осколкового поранення через ворожі обстріли із артилерії та мінометів. Ще один закарпатець Сергій Товт отримав важкі поранення і перебуває зараз у військовому шпиталі Харкова. У Олексія залишилися дружина та двоє дітей.

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