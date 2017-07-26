За підсумками восьми змагальних днів Дефлімпійських ігор Україна виборола уже 62 нагороди

За підсумками восьми змагальних днів 23-х літніх Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун Україна виборола уже 62 нагороди. За останній день скарбничка збірної України поповнилася золотою та срібною нагородою. Їх володарями стали каратистки Карина Янчук із Сєвєродонецька та Інна Мажара з Полтавщини. Зараз українці тримаються на другій схдинці у медальному заліку, після Росії. Треті – спортсмени із Кореї. До речі, Телеканал UA:Перший отримав право на трансляцію ігор. Тож щодня в ефірі каналу змагання з легкої атлетики, плавання, єдиноборств, ігрових видів спорту та інших спортивних дисциплін за участю українських спортсменів.

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