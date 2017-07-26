За підсумками восьми змагальних днів Дефлімпійських ігор Україна виборола уже 62 нагороди

Content Redactor
За підсумками восьми змагальних днів Дефлімпійських ігор Україна виборола уже 62 нагороди

За підсумками восьми змагальних днів 23-х літніх Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун Україна виборола уже 62 нагороди. За останній день скарбничка збірної України поповнилася золотою та срібною нагородою. Їх володарями стали каратистки Карина Янчук із Сєвєродонецька та Інна Мажара з Полтавщини. Зараз українці тримаються на другій схдинці у медальному заліку, після Росії. Треті – спортсмени із Кореї. До речі, Телеканал UA:Перший отримав право на трансляцію ігор. Тож щодня в ефірі каналу змагання з легкої атлетики, плавання, єдиноборств, ігрових видів спорту та інших спортивних дисциплін за участю українських спортсменів.

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