В українських прикордонників – новий керівник

До речі, українські прикордонники отримали нового керівника. Ним став Петро Цигикал, котрий розпочав службу у прикордонному відомстві ще у 1994 році. Він народився на Сумщині. Закінчив Пермське військове авіаційно-технічне училище та Національну академію Служби безпеки України. Досі очолював департамент оперативної діяльності адміністрації Державної прикордонної служби України. Цигикал замінив на посаді Віктора Назаренка, котрий знепритомнів на зустрічі президента України Петра Порошенка та президента Білорусії Олександра Лукашенка. Назаренка доправили до лікарні, після чого він написав заяву на звільнення за станом здоров’я. Президент України відставку прийняв і призначив екс-очільника прикордонників своїм радником та присвоїв найвище військове звання – Генерал Армії.

Поділитися:



