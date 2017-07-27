У Мукачеві провели другий парад сажотрусів

Другий парад сажотрусів відбувся в Мукачеві. Цього року він став міжнародним. Привітати найвідомішого мукачівського сажотруса Берті бачі з Днем народження приїхали його колеги з-за кордону, зокрема Кін Роберт, віце-президент Угорської державної професійної спілки сажотрусів. Профспілка, яка об’єднує сажотрусів, була створена три роки тому. В першу чергу всі їхні старання направлені для підвищення поваги та суспільного визнання професії сажотруса. В рамках параду для дітей провели майстер-класи, конкурс з пришивання ґудзиків на везіння, малювання вугіллям, аква-грим і танці. Подробиці від керівника Мукічавського турінфоцентру.

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