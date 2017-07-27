Масштабну гонку з даунхілу проведуть на Закарпатті. 18-20 серпня українські та іноземні велолюбителі зберуться на горі Гимба, аби взяти участь у наймасовіших змаганнях зі швидкісного спуску. Організатори заходу зауважують, що траса дуже складна, на ній велика кількість стрімких спусків, різкі повороти, кам’яні секції, трампліни, вильоти, а додаткову складність створюють ще й коріння дерев. Попри це байкери розвивають швидкість до 60 км на годину. Тим, хто також хоче екстремально провести час у Карпатах повідомляють: виїзд на трасу допускають тільки у спеціальному спорядженні, такому як суцільний шолом з підборіддям, та на повністю справному велосипеді з гальмами на обидва кОлеса. Бажаними також є захисти колін, ліктів, спини та шиї.

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