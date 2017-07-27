Понад 40 питань розглянули під час сесії закарпатські депутати

Content Redactor
Понад 40 питань розглянули під час сесії закарпатські депутати

Понад 40 питань розглянули та затвердили під час сесії закарпатські депутати. Окрім змін до десятків діючих програм, внесли поправки до обласного бюджету на 2017 рік. Таким чином забезпечили виплату зарплати працівникам галузей освіти та медицини у районах, а також виділили кошти на будівництво спортмайданчиків та ремонт соціальних об’єктів. А ще призначили нових керівників державних  та комунальних установ. Про ці та інші важливі рішення закарпатських обранців, розкажуть наші журналісти.

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