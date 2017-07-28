Штрафи за браконєрство зросли

В чотири рази збільшили штрафи за браконьєрство. А за знищення чи пошкодження гнізд, нір та бобрових загат – у 5-10 разів. У Державному агентстві лісових ресурсів такий розрахунок пояснюють тим, що браконьєр має сплатити не лише штраф, а й компенсувати кошти на відтворення знищених тварин. Вже зовсім скоро, на початку серпня, розпочнеться сезон полюваня. Кожен мисливці повинен мати необхідні документи. Це відстрільна картка та ліцензія. Конкретні дати, а також дні і норми відстрілу тварин визначаються місцевою владою і наказами Мінприроди.