Ужгородцям розповіли, як не потрапити до рабства

Кожен 12 закарпатець може потрапити у трудове рабство, або ж у ситуацію пов’язану з торгівлею людьми. Про це свідчить статистика Міжнародної організації з міграції. До всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 30 липня, в Ужгороді відбулася інформаційна акція. Представники органів сфери соцзахисту та громадських організацій розказали про ризики пов’язані з трудовою міграцією. Чим може обернутись мрія про високооплачувану роботу за кордоном та як вберегти себе від трудового рабства – далі у сюжеті.

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