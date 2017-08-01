Вже цієї п’ятниці ретро-паровоз курсуватиме Боржавською вузькоколійкою

Ретро-паровоз повезе туристів Боржавською вузькоколійкою вже цього тижня. Курсуватиме він Закарпаттям тільки місяць. Саме стільки триває дія пілотного проекту. Чи залишиться давній локомотив в нашому краї опісля – в обласній адміністрації поки не знають. Наразі Одеська залізниця, на балансі якої знаходиться тягач, готова передати його Львівській залізниці. Якщо цього не відбудеться, то транспортний засіб доведеться знову повернути у Гайворон, на Кіровоградщину. За місяць роботи планується здійснити 16 рейсів. Вартість поїздки ретро-потягом також поки не повідомили. Ціну квитка встановить Укрзалізниця. Їздитиме він у п’ятницю та суботу.

Поділитися:



