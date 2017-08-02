Сезон полювання стартував на Закарпатті. З першого серпня мисливці можуть полювати на пернату дичину. Однак для цього потрібно мати перелік дозвільних документів. Посвідчення мисливця, контрольна картка, відстрільна картка, ліцензія, дозвіл на користування зброєю, а також паспорт на мисливського собаку. На Закарпатті понад 14 тисяч мисливців, які мають відповідні документи і можуть легально .займатись полюванням Однак прописані і норми відстрілу, за порушення яких загрожують штрафи, а також адміністративна та кримінальна відповідальність.

Поділитися:



