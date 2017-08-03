У Мукачеві відбудеться фестиваль крафтового пива

Мукачево запрошує на фестиваль крафтового пива. Він відбудеться 14-17 вересня. Як заявили у міськраді Мукачева, у 1701 році в мікрорайоні Підгоряни Ференц Ракоці ІІ своєю грамотою заснував пивоварню – першу на території сучасної України. На фестивалі буде представлено тільки крафтове пиво, яке зварене на Закарпатті. 10 кращих пивоварень зголосились приъахти на фест. Вони вже варять пиво, в тому числі й спеціальний сорт – «Фестивальне». Тут буде представлено тематичне пивне меню, організатори проведуть пивні олімпійські ігри з різними конкурсами та змаганнями.

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