В Ужгороді стартує промо-тур фільму “Червоний”

Всеукраїнський промо тур фільму «Червоний» цього тижня стартує в Ужгороді. Допрем’єрний показ фільму відбудеться у п’ятницю, 4 серпня. Фільм «Червоний» – про долю українського повстанця, який опинився в радянському концтаборі і підняв там повстання. Гостросюжетна історична драма відтворює третю частину однойменного роману. Роль начальника концтабору майора Абрамова зіграв провідний актор Закарпатського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв Олександр Мавріц.
Поділитися: