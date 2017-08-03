За добу прикордонники Мукачівського загону затримали трьох контрабандистів

Трьох контрабандистів затримали за добу прикордонники Мукачівського загону. Усіх впіймали неподалік річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією. У співпраці з прикордонниками сусідньої країни вдалося зупинити три спроби контрабанди цигарок. У затриманих вилучили 34 пакунки тютюнових виробів. Ще дві спроби тютюнової контрабанди не допустили поблизу українсько-угорського кордону. Там у результаті спільних дій з угорськими прикордонниками виявили 17 пакунків з тютюном. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення. Правову оцінку їх діям визначатиме суд.

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