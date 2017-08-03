За добу прикордонники Мукачівського загону затримали трьох контрабандистів

Content Redactor
За добу прикордонники Мукачівського загону затримали трьох контрабандистів

Трьох контрабандистів затримали за добу прикордонники Мукачівського загону. Усіх впіймали неподалік річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією. У співпраці з прикордонниками сусідньої країни вдалося зупинити три спроби контрабанди цигарок. У затриманих вилучили 34 пакунки тютюнових виробів. Ще дві спроби тютюнової контрабанди не допустили поблизу українсько-угорського кордону. Там у результаті спільних дій з угорськими прикордонниками виявили 17 пакунків з тютюном. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення. Правову оцінку їх діям визначатиме суд.

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